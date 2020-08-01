مع ارتفاع إصابات كورونا.. دولة عربية تدعو إلى 'الحذر الشديد'

مع تزايد الإصابات بكورونا في سوريا جددت وزارة الصحة الدعوة إلى الحذر الشديد واتخاذ أعلى الاحتياطات.
وقالت الوزارة إنها لا تملك الإمكانات لإجراء مسحات عامة في المحافظات "في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته".
وأضافت أن ذلك "يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع"، مشددة على أن الوضع الولائي الحالي "يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات" وخاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض قلبية وبداء السكري وغيره من الأمراض المزمنة.
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