500 مليون دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل لتطوير منظومة الدفاع

صادق الكونجرس الأمريكي، السبت، على حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة إسرائيل على تطوير منظومات دفاعية ضد الصواريخ.

وجاء في نص القرار الذي اطلعت عليه "الخليج 365"أنه سيتم تقديم 500 مليون دولار للبرامج التي يتم التعاون بشأنها مع إسرائيل.

وأشار إلى أن المساعدات ستخصص لتطوير منظومة "القبة الحديدية" لصد الصواريخ قصيرة المدى ومنظومة "سهم 3" لصد الصواريخ طويلة المدى.

وتتضمن رزمة المساعدات 47.5 مليون دولار لتطوير أنظمة ضد الأنفاق و4 ملايين للتعاون الأمريكي –الإسرائيلي لمواجهة فيروس كورونا و6 ملايين دولار لبرامج التعاون الإسرائيلية-الأمريكية في مجال الطاقة والمياه.

وتم تخصيص هذه الأموال كجزء من مذكرة التفاهم بين البلدين والتي وقعت عام 2016 وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها 38 مليار دولار لإسرائيل على مدى 10 سنوات.

ومن المقرر أن تعرض الرزمة على مجلس الشيوخ الأمريكي حيث يتوقع المصادقة عليها أيضا.

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وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلي أعلنت في الأشهر الماضية عن تقدم في عمل منظومتي "القبة الحديدية " و"سهم".

وتعول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على منظومة "سهم" لصد أي صواريخ باليستية تطلقها إيران على إسرائيل حال نشوب حرب بين البلدين.





وفي الغضون، فقد أعلنت القناة الإسرائيلية (12) أن 4 طائرات من طراز (إف 35) ستصل اليوم إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه بذلك سيصل عدد الطائرات من هذا الطراز الموجودة بحوزة إسرائيل إلى 27 طائرة.

يذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها هذا النوع من الطائرات التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم.

وسبق لوسائل إعلام إسرائيلية أن قالت إن هذه الطائرات قادرة على الوصول إلى إيران وضرب أهداف فيها.