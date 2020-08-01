محطة براكة.. احتفاء عربي ودولي بريادة الإمارات "نوويا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات اليوم بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية احتفاء دوليا واسعًا.

وأكد قادة دول وسياسيون وإعلام غربي أن الإمارات بقيادتها الحكيمة تقدم للعالم درسًا في قوة الإرادة وحجم الطموح وتحديداً في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويجسد المشروع طموح دولة الإمارات وسعي قيادتها الرشيدة المستمر إلى تحدي المستحيل وتخطيه وترسيخ هذا التوجه كقيمة راسخة في هوية الدولة وثقافة أبنائها.

حلم منشود

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الإمارات على بدء تشغيل أول محطة عربية للطاقة النووية السلمية، معتبرا أن الخطوة إنجاز جديد يضاف إلى سجلها ويجسد حلم الأمة العربية.



وقال السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية".

واعتبر الرئيس المصري إعلان الإمارات بدء تشغيل المحطة النووية السلمية إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

إنجاز نوعي

وأشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

واعتبره، في بيان، إنجازاً نوعياً جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي دولة الامارات العربية المتحدة رئيساً وحكومة وبرلمانًا وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمى لتوليد الطاقة النووية سلمياً.

وأضاف: "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

الإمارات دولة لا تعرف المستحيل

وتصدرت وسوم (هاشتاقات) "الإمارات دولة لا تعرف المستحيل" و"براكة حلم وطن"، #المفاعل_النووي_الإماراتي وغيرها، قائمة الأكثر ترددا في الإمارات وعدد من الدول العربية.

وعبر عدد من المغردين العرب عبر تلك الوسوم عن سعادتهم وفخرهم بتحقيق الإمارات حلم العرب في امتلاك محطة نووية سلمية، ونجاح تشغيل أول مفاعل نووي في محطة براكة للطاقة النووية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية.

الإمارات تقود الطموحات العربية

عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمود البديوي، قال عبر حسابه على تويتر: "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية #الإمارات_لا_شيء_مستحيل".

بدوره، قال الإعلامي السعودي بندر عطيف: "نبارك للأشقاء في دولة الإمارات إطلاق مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي يعد إنجازاً وطنيا، يستحق الفخر والإشادة".

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كما أشاد الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس، بإنجاز اليوم، مؤكدًا أنها (الإمارات) حققت إنجازات عدة وتركت الفتن والمؤامرات للآخرين.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "من مسبار ينطلق إلى المريخ.. إلى مفاعل نووي سلمي ينتج طاقة.. إلى أين تقود الإمارات الطموحات العربية"، مردفا :"عملت بهدوء، ونجحت وتركت للآخرين الفتن والمؤامرات".

رجال قهروا المستحيل

ورأى المحلل السياسي اللبناني، نوفل ضو، عبر حسابه على تويتر، أنه على الرغم من جائحة كورونا؛ أعلنت الإمارات تشغيل أول مفاعل نووي بعد إطلاق مسبار الى المريخ، كما نظمت السعودية موسم الحج لهذه السنة في مشهد رائع أثبت حضور الدولة وقدرتها؛ ويريدون إقناعنا بتفوّق النموذج الإيراني؟!".

وغرد محمد أحمد الملا من الكويت، قائلا: نبارك لدولة الإمارات نجاحها بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.. براكة للطاقة النووية إنجاز غير مسبوق وخطوات واثقة لتنمية مستدامة ونقلة نوعية في الطاقة بأيدي رجال قهروا المستحيل".

واليوم السبت، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

ووفق بيانات رسمية، فقد شارك 120 مهندسا إماراتيا بشكل مباشر في تشييد المحطة الأولى من محطات "براكة" العملاقة للطاقة النووية في أبوظبي.

ويعد هذا الإنجاز الأهم حتى اللحظة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتتضمن محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية 4 محطات تبلغ قدرتها مجتمعة عند التشغيل الكامل 5600 ميجاوات ما يعني أنها ستتكفل وحدها بالوفاء بـ25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.

ومحطات براكة للطاقة النووية تعد من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في ذات الوقت، قادرة على تلبية احتياجات هامة للإمارات من الطاقة الكهربائية، بأقل كلفة ممكنة، بعيدا عن المصادر التقليدية التي تزخر بها البلاد.

الإعلام الروسي

وأشاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

ونشرت وكالة أنباء "انتر فاكس" و"تاس " الروسية للأنباء اليوم تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على "تويتر" بهذا الخصوص.

وتناولت الصحف الروسية ومنها "كوميرسانت و غازيتا " ومواقع مثل "ياندكس. رو ، لينتا . رو" خبر بداية تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي ونجاح فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح".

إنجاز مهم

بدوره، هنأ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دولة الإمارات العربية المتحدة على تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة " براكة " .

وأشاد بهذه الخطوة ووصفها بأنها " إنجاز مهم " نحو إنتاج طاقة نظيفة .