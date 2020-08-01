حادثة مروعة تهز العاصمة الأردنية عمان في أول أيام عيد الأَضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل شاب أردني شقيقاته الثلاث، في أول أيام عيد الأضحى المبارك في حادثة مروعة هزت العاصمة الأردنية عمان.



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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية: "3 شقيقات قتلن بأعيرة نارية أطلقها شقيقهن الأكبر".

وأضاف أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما، لكنه أصاب شقيقاته الثلاث اللواتي وجدن في نفس المكان وبعدما تم نقلهن للمستشفى، فارقن الحياة.

وتعد هذه الجريمة واحدة من سلسلة من الجرائم والحوادث التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها كان الاثنين الماضي، حين وقعت جريمة قتل أسرية مفزعة في منطقة ماركا، بمحافظة العاصمة، ذهبت ضحيتها أم على يد ابنها الحدث، الذي لم يتجاوز 14 عاماً، وذلك بعد أن قام بطعنها بسكين مطبخ عشرات الطعنات وهي نائمة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.