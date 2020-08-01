شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية : 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و21 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 277478 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 37043 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 2016 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.



وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1890 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 237548 حالة، فيما سجل عدد 21 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 2887 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية : 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و21 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.