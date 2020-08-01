شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات "كورونا" تتجاوز 17.67 مليون والوفيات 679918 على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهر أحدث إحصاء وفقا لرويترز اليوم أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 679918 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر الماضي. Advertisements وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و578778 حالة إصابة و153888 حالة وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و662485 حالة إصابة و92475 حالة وفاة. وحلت الهند في المركز الثالث مسجلة مليونا و695988 حالة إصابة و36511 حالة وفاة. وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و 13963 حالة وفاة.

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