شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: لم تُسجل اية حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.



واعتبرت الوزارة في بيان صدر اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة في حج هذا العام 1441هـ .

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