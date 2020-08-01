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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب-شرق السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب-شرق السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسؤولة السبت من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.
وقالت المسؤولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق في اتصال مع فرانس برس إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان". ونجح السكان في مغادرة منازلهم.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.
وأضافت فاروق "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول" إلى المنطقة.
ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة بين يونيو واكتوبر. وتواجه البلاد سنوياً مخاطر الفيضانات.
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