عون: لبنان يخوض حربا مع الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، عدم التهاون في الدفاع عن سيادة لبنان في وجه الأطماع الإسرائيلية مع الحرص على التزام القرار 1701. ودعا عون في كلمة متلفزة «إلى عدم السماح للإرهابيين الذين طردهم الجيش من السهول والجبال اللبنانية، بالعودة إليها متنكرين بلباس آخر ومسمى آخر»، معربا عن أمله أن تتجاوب الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين مع إقرار الخطة المبدئية لعودتهم إلى بلادهم التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرة على استيعابهم.

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