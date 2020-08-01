شكرا لقرائتكم خبر 18 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لدعم أبناء اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 7 إلى 22 يوليو 2020، تحمل على متنها 404 أطنان، و162 كيلوجراما من الأدوات والمستلزمات الطبية المتنوعة، والسلال الغذائية، و36,589 كرتونا من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وعدن، وحضرموت، وصعدة، والمناطق المحاذية لصعدة، ونازحي صعدة في محافظة حجة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

وعلى صعيد آخر واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في عدد من مديريات ومحافظات اليمن، بينها مديرية الخوخة بالحديدة، وميدي وعبس وحيران في محافظة حجة.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بالحديدة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، كما واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بحجة تقديم خدماته العلاجية.