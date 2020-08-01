شكرا لقرائتكم خبر 18 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لدعم أبناء اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
وعلى صعيد آخر واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في عدد من مديريات ومحافظات اليمن، بينها مديرية الخوخة بالحديدة، وميدي وعبس وحيران في محافظة حجة.
وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بالحديدة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، كما واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بحجة تقديم خدماته العلاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لدعم أبناء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.