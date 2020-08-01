اخبار العالم

رايات طالبان ترتفع في قلب طهران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر رايات طالبان ترتفع في قلب طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت رايات حركة طالبان الأفغانية الإرهابية في قلب العاصمة الإيرانية طهران خلال أيام العيد، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات الحركة خلال أيام عيد الأضحى في حديقة «بوستان ملّت» وسط العاصمة.

وقالت صحيفة مردم سالاري الإيرانية إن الناشط الأفغاني عبر مواقع التواصل، عارف أحمدي، قد نشر الصور وذكر أن «وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام كان له تأثير إيجابي على طالبان في طهران، حيث إنهم يتجولون بحرية برايتهم التي لا لون لها، وينعمون بالسلام والهدوء.»

وكان المتحدث باسم حركة طالبان قد أعلن أن الحركة ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في أفغانستان بدءا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، مما دفع الحكومة الأفغانية أن تأمر جميع قواتها الأمنية بالالتزام بوقف إطلاق النار.

ورحبت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، بإعلان طالبان وقف إطلاق النار، فيما يتهم مسؤولون أفغان إيران باستمرار تقديم الدعم التسليحي واللوجستي لحركة طالبان، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رايات طالبان ترتفع
في قلب طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا