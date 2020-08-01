رايات طالبان ترتفع في قلب طهران

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وقالت صحيفة مردم سالاري الإيرانية إن الناشط الأفغاني عبر مواقع التواصل، عارف أحمدي، قد نشر الصور وذكر أن «وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام كان له تأثير إيجابي على طالبان في طهران، حيث إنهم يتجولون بحرية برايتهم التي لا لون لها، وينعمون بالسلام والهدوء.»
وكان المتحدث باسم حركة طالبان قد أعلن أن الحركة ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في أفغانستان بدءا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، مما دفع الحكومة الأفغانية أن تأمر جميع قواتها الأمنية بالالتزام بوقف إطلاق النار.
ورحبت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، بإعلان طالبان وقف إطلاق النار، فيما يتهم مسؤولون أفغان إيران باستمرار تقديم الدعم التسليحي واللوجستي لحركة طالبان، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
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