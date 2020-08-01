فرنسا تحقق في تمويل مؤسسة إخوانية بأموال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا موسعا بعد وجود شبهات في تمويل قطري لمؤسسة تعليمية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في مدينة سان دوني شمال باريس.

وكشف تقرير لصحيفة لو باريزيان الفرنسية نقلته «العربية نت» أن التحقيقات ستدقق في التحويلات المالية الأخيرة بين الدوحة و»المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية»، مشيرا إلى أن المعهد بدأ نشاطه في عام 2001، ويستقبل سنويا نحو 2000 طالب، وفقا لأرقام نشرها موقعه الالكتروني، ويدرب أئمة المساجد ويعلم اللغة العربية وفقا لمناهج تعليمية قريبة من أيديولوجيات جماعة الإخوان.

وتحدث الصحفيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو عن التمويل الذي قدمته قطر لمؤسسات ومشاريع بناء المساجد المرتبطة بشبكة الإخوان المسلمين في أوروبا، في كتاب نشر في 4 أبريل 2019 بعنوان «أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا». ويبرز من بين المستفيدين من عطاءات قطر «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» القريب من «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا»، وهو وفق الصحفيين، بمثابة الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة إلى «تعزيز السيطرة على التمويل الأجنبي» في مسائل العبادة، في إشارة إلى تمويل «مؤسسة قطر الخيرية» لحوالي 20 مركزا (إخوانيا) في فرنسا، تم الكشف عنها في كتاب «أوراق قطر».