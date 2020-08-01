أوغلو: خوف النظام وراء إسكات مواقع التواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شن رئيس حزب المستقبل التركي المعارض ورئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلا إن القوانين مثل الآلة الحادة التي تعد شفاء في يد الجراح، والتي تتسبب في الوقت نفسه في ارتكاب الجنايات في يد المجرم. وقال أوغلو في فيديو بثته قناة تركيا الآن التابعة للمعارضة «بدأت بالتحقيق الفوري من أجل مهاجمة عائلة النظام الحاكم وأقربائهم، ويغضون الطرف عن مهاجمة العائلات الأخرى. أوجه خطابي لمن بالسلطة، نوجه نداءنا مرة أخرى، بينما تجهزون هذه القوانين كونوا بنائين، وجهزوا هذه القوانين بنية حسنة، وطبقوها بنية حسنة، وأعلموا أنكم لن تفعلوا هذا لأنكم لا تصدرون هذا القانون ليس بسبب بعض البشاعة في السوشيال ميديا، بل بسبب خوفكم، وحتى تتخلصوا من التفكير الحر والصحافة الحرة ووسائل التواصل الاجتماعي الحرة».

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