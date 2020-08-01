إيران تعتقل معارضا بعد استدراجه إلى تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدرج النظام الإيراني أحد معارضيه إلى تركيا قبل أن يعتقله في عملية قمع تستهدف إسكات كل المنتقدين لنظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال زعيم مجموعة «تندر» المعارضة، جمشيد شارمهد، في عملية وصفتها بـ»استدراج واعتقال معقدة».

وقالت الوزارة في بيان إنها اعتقلت قائد مجموعة تندر الذي كان يخطط لتفجيرات في سد بشيراز والمعرض الدولي للكتاب بطهران وقبر الخميني، وفق تعبيرها.

وتحمل إيران المجموعة مسؤولية تفجير وقع قبل 12 عاما في حسينية بمدينة شيراز، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.

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واتهم بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية مجموعة تندر بأنها «تدير عمليات تخريبية في إيران من مقرها في أمريكا»، حسب زعمها.

يذكر أن المجموعة غير معروفة لدى أوساط المعارضة الإيرانية، وتنشط بشكل أساسي عبر الإنترنت، ولا يعرف من هم أفرادها وعددهم، كما ليس لديها خطاب سياسي معروف أو وجوه بارزة.

ويقيم جمشيد شارمهد في الولايات المتحدة، واختطف خلال زيارة له إلى تركيا أخيرا، أو ربما سلمته أنقرة لطهران، بحسب ناشطين إيرانيين.