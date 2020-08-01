شكرا لقرائتكم خبر قرقاش للأتراك: لا مكان لأوهامكم الاستعمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر نشرت أمس «التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده»، مضيفا «منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي، فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي».
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد شن أخيرا هجوما على الإمارات ومصر، خلال مقابلة مع الإعلام القطري. وهدد بمحاسبة الإمارات عما ارتكبته من أعمال ضارة في ليبيا وسوريا، بحسب قوله.
وفيما أرجع رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الدكتور علي النعيمي، تصريحات وزير الدفاع التركي إلى ما تتعرض له تركيا من خسائر داخلية وخارجية، وهي محاولة لتصدير أزماتها للخارج، قال قرقاش في تغريدة سابقة «إنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب».
وأضاف «أنه لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي، سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرع بضعف النظام العربي».
حذرت الإمارات قبل أيام مما وصفته بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو مدينة سرت، وقال قرقاش «طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.»
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش للأتراك: لا مكان لأوهامكم الاستعمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.