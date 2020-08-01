شكرا لقرائتكم خبر الصحة الإيرانية: 17 ألف وفاة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) في البلاد، بلغ حتى أمس 306 آلاف و752 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 16 ألفا، و982 شخصا.

وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي أمس، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 2548 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 306 آلاف، و752 حالة حتى الآن، بينهم 4011 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 265 ألفا، و830 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 216 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفا، و982 شخصا.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و482 ألفا و830 شخصا خضعوا للفحص عن الإصابة بفيروس «کوفيد 19» في أنحاء البلاد حتى الآن.

إصابات كورونا الرسمية في إيران: