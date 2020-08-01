الصحة الإيرانية: 17 ألف وفاة بكورونا

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وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي أمس، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 2548 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 306 آلاف، و752 حالة حتى الآن، بينهم 4011 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 265 ألفا، و830 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 216 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفا، و982 شخصا.
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و482 ألفا و830 شخصا خضعوا للفحص عن الإصابة بفيروس «کوفيد 19» في أنحاء البلاد حتى الآن.
إصابات كورونا الرسمية في إيران:
- 306,752 إصابة
- 16,982 وفاة
- 2,548 إصابة جديدة
- 216 وفاة جديدة
- 4,011 حالة حرجة
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