شكرا لقرائتكم خبر العفو الدولية: كورونا يفتك بسجناء إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الإيرانية تجاهلت طلبات عاجلة قدمها مسؤولو مراكز الاحتجاز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون، حيث طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مزيد من وسائل الحماية داخل مراكز الاحتجاز في إيران، لكن مطالبهم لم يستمع لها.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها «قرأت نسخا من 4 رسائل وقعها مسؤولو منظمة السجون في إيران موجهة إلى وزارة الصحة، تدق ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية»، وأضافت أن الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية.

وأشارت إلى أن «التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية التي أطلقها مستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، الذي نفى المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدل الإصابات والوفيات من جراء كوفيد 19 في السجون.

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وسجلت إيران 301 ألف و530 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 16 ألفا و569 حالة، الأمر الذي يضعها في صدارة الدول في الشرق الأوسط الأكثر تضررا من الجائحة.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، في مارس الماضي إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل موقت، مضيفا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر مقلق.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، قال في الشهر نفسه إن بلاده أفرجت موقتا عن نحو 70 ألف سجين لمكافحة تفشي فيروس كورونا في السجون.