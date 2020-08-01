شكرا لقرائتكم خبر 5 قتلى ومصابين في انقلاب عربة عسكرية إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، عن مقتل 2 وإصابة 3 من حرس الحدود إثر انقلاب عربتهم العسكرية في الشريط الحدودي لمدينة سردشت .

وقال العميد يحيى حسين خاني في تصريح بثته وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس، إن عربة عسكرية انقلبت حينما كانت تؤدي مهامها في إطار السيطرة والمراقبة للشريط الحدودي في منطقة آلواتان، التابعة لمدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية.

وأضاف أن أحد الجنود قتل في الحال خلال الحادث، فيما توفي آخر في المستشفى نظرا للجراح العميقة التي أصيب بها، فيما الحالة الصحية للثلاثة الآخرين الذين كانوا يستقلون العربة أيضا في طريقها للتحسن.