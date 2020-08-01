شكرا لقرائتكم خبر 5 قتلى ومصابين في انقلاب عربة عسكرية إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال العميد يحيى حسين خاني في تصريح بثته وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس، إن عربة عسكرية انقلبت حينما كانت تؤدي مهامها في إطار السيطرة والمراقبة للشريط الحدودي في منطقة آلواتان، التابعة لمدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية.
وأضاف أن أحد الجنود قتل في الحال خلال الحادث، فيما توفي آخر في المستشفى نظرا للجراح العميقة التي أصيب بها، فيما الحالة الصحية للثلاثة الآخرين الذين كانوا يستقلون العربة أيضا في طريقها للتحسن.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى ومصابين في انقلاب عربة عسكرية إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.