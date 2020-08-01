الكويت تحظر الطيران مع 31 دولة بينها 4 عربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الطيران المدني الكويتي أمس حظر الطيران التجاري مع 31 دولة، بينها مصر وإيران والصين بسبب فيروس كورونا

وقال رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في بيان، إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري مع 31 دولة ابتداء من أمس وإلى إشعار آخر.

ولفت إلى أن هذه الدول هي الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونج كونج وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيجرو وجمهورية الدومنيكان وكوسوفو.

بدوره، أكد الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم أن منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية، لافتا إلى أن القائمة متغيرة وفق تطورات فيروس كورونا المستجد عالميا.

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وأضاف المزرم، في تغريدات على حساب مركز التواصل الحكومي أمس «لن يستثنى القادمون من أي دولة إلى الكويت من فحص فيروس كورونا، وهو إلزامي وفق الاشتراطات الصحية والطيران المدني».

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في 29 يونيو الماضي بدء مطار الكويت الدولي بداية من أغسطس الحالي التشغيل التجاري بشكل تدريجي لإعادة تشغيل الرحلات التجارية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار إلى أن عودة الطيران ستكون على ثلاث مراحل الأولى، بدأت أمس بنسبة لا تزيد عن 30 % وبعدد ركاب 10 آلاف راكب يوميا، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات مئة رحلة، وأن هذه المرحلة سوف تستمر ستة أشهر.