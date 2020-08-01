تركيا تقبض على 6 من حزب العمال

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وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة أجرت بالتنسيق مع المخابرات عملية في منطقة قارا حددت بموجبها مواقع الإرهابيين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وأضافت أن سلاح الجو التركي نفذ غارة على الأهداف المحددة وحيد خلالها 6 أشخاص. وتستخدم السلطات التركية مصطلح «تحييد» للدلالة على استسلام المعنيين أو قتلهم أو أسرهم.
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