شكرا لقرائتكم خبر تركيا تقبض على 6 من حزب العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 أشخاص من حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في منطقة قارا شمال العراق، وصفتهم بأنهم إرهابيون.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة أجرت بالتنسيق مع المخابرات عملية في منطقة قارا حددت بموجبها مواقع الإرهابيين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضافت أن سلاح الجو التركي نفذ غارة على الأهداف المحددة وحيد خلالها 6 أشخاص. وتستخدم السلطات التركية مصطلح «تحييد» للدلالة على استسلام المعنيين أو قتلهم أو أسرهم.