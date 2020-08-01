شكرا لقرائتكم المرصد السوري: تركيا أرسلت نحو 17 ألف مرتزق إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا وصل إلى نحو 17 ألف مرتزق، بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما.

وأكد المرصد أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا على جلب المزيد من عناصر الفصائل لتدريبهم في معسكراتها.

وأشار المرصد إلى أن عدد المتطرفين الذين وصلوا إلى ليبيا يبلغ نحو 10 آلاف، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكشف المرصد عن وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى ليبيا، تضم المئات من الجنسية السورية وآخرين أجانب، في حين عادت دفعة من نحو 6 آلاف مرتزق نحو الأراضي السورية عقب انتهاء عقودهم.

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وحذر مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، السبت، تركيا من أي تصعيد، وأكد في تصريحات له على "العربية" أن الجيش سيستهدف أي تقدم عسكري تركي.

وشدد على التزام الجيش بمبادرة القاهرة والدعوات الأممية لوقف إطلاق النار، متهما حكومة الوفاق وتركيا بالتصعيد.

كما اعتبر محجوب أن دعوة الجيش للسفن والطائرات التي تدخل المجال الليبي للتنسيق مع الجيش هو "لضمان سلامتها خوفا من حدوث أي خطأ".

هذا وأفادت مصادر ليبية بأن جنودا أتراكا منعوا 40 ضابطا إيطاليا في مطار مصراتة من الدخول إلى المستشفى العسكري بالمطار يوم الخميس.

وقد أبلغ الضباط الأتراك الجنود الإيطاليين بضرورة وجود تأشيرة خاصة في جوازاتهم قبل الهبوط بمصراتة.