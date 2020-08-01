«المعاملة بالمثل».. تعليق ناري من أحمد موسى على قرار الكويت

علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار شركة مصرللطيران بإلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتباراً من اليوم، ولحين إشعار آخر.

وكانت هيئة الطيران المدني بالكويت، قد أعلنت اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة من بينهم مصر، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وفق القبس الكويتية.

وقال موسى، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "برافو مصر للطيران إلغاء الرحلات إلى دولة الكويت ردا على قرار الكويت وقف رحلاتها لمصر وإعادة رحلة للخطوط الكويتية وهي في طريقها لمطار سوهاج".

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وأضاف الإعلامي: "المعاملة بالمثل يجب أن تكون بين الدول، الكرامة أولوية أولى، نحب ونحترم الجميع طالما احترموا هذا الوطن وشعبه العظيم".

وأعلنت مصرللطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتباراً من اليوم، ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 090070000 أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.