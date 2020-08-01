«ميعرفش الفرق بين نفرتيني وكليوباترا».. سخرية من مرشح مجلس الشيوخ بسبب الشعار الانتخابي

شن النائب وعضو مجلس النواب، محمد فؤاد، هجوماً عنيفاً على عدد من مرشحي مجلس الشيوخ، بسبب أخطائهم الفادحة، خلال حملتهم الانتخابية.

وقال فؤاد، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن هناك مرشح لا يعرف الفرق بين نفرتيتي وكليوباترا، في الوقت ذاته يجهل مرشح آخر الفرق بين الجيزة والقاهرة.

وكتب فؤاد في تغريدته: “الملفت للنظر في انتخابات الشيوخ للمهندس أحمد صبور، أنه مرشق الجيزة دعايا رغم أنه مرشح في القاهرة”، متابعًا: “واحد مش عارف الفرق بين نفرتيتي وكليوباترا، والتاني مش عارف الفرق بين القاهرة والجيزة”، في إشارة إلى المرشحين أحمد صبور، ومحمد حلاوة.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الجدل الشديد، بعد وجود خطأ من حملة مرشح انتخابات مجلس الشيوخ رجل الأعمال محمد حلاوة، في الملصق الدعائي الخاص به.

وأشار الرواد إلى أن الخطأ كان في الرمز الانتخابي للمرشح، حيث تم وضع صورة الملكة نفرتيتي على أنها كليوباترا، وتم كتابة اسم كليوباترا على صورة “نفرتيتي” في إعلان الحملة الدعائية لـ”حلاوة”.

وسخر النشطاء من خطأ رجل الأعمال الذى أعلن ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر منذ أيام، والتي تحمل الرمز الانتخابي كليوباترا ولكن الصورة الدعائية للملكة نفرتيتي.