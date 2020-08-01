«القوى العاملة»: الكويت حددت شروطاً جديدة خاصة بالعمالة الوافدة

قالت وزارة القوى العاملة إن التقرير الخاص بالعمالة في الكويت أشار إلى اتخاذ الحكومة الكويتية حزمة من الإجراءات والقواعد الخاصة بالأيدي العاملة الوافدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الوزارة، هيثم سعد الدين، قوله إن "الوزير محمد سعفان أطلع على التقرير المقدم من قبل الملحق العمالي في سفارة مصر لدى الكويت، والذي بين فيه الإجراءات والقواعد الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الكويتية".

وأضاف سعد الدين: "جاء في التقرير، أن الحكومة الكويتية سبق أن أعلنت من جانبها عن عدم تجديد إقامة العمالة الهامشية والعاملين لدى شركات وهمية ومن هم فوق الستين".

وتابع: "المصريون الذين غادروا الكويت خلال الفترة من 12 مارس، بداية تعليق رحلات العودة إلى مطار الكويت، وحتى 31 يوليو 2020، تنوعت ما بين الحاصلين على إجازة من جهة العمل بالدولة، وهم في انتظار العودة مرة ثانية، وبين عالقين، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل، فضلاً عن ما تم إبعاده إدارياً".

وأكد المتحدث أن الدولة "اشترطت على القادمين الحصول على شهادة (PCR) تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من المراكز المعتمدة والتي أعلنتها السفارة الكويتية بالقاهرة، على ألا تزيد مدة الشهادة عن 96 ساعة قبل القدوم إلى مطار الكويت الدولي".

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وأشار سعد الدين إلى أن من ضمن الشروط، "ضرورة التسجيل على تطبيق (كويت مسافر) و(شلونك)، وأيضاً تطبيق التسجيل (online) لمتابعة تعليمات الرحلة".

وكانت هيئة الطيران المدني بالكويت، قد أعلنت اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة من بينهم مصر، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وفق القبس الكويتية.

وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي كالآتي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».

وبناء على قرار دولة الكويت، أعلنت مصرللطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتباراً من اليوم، ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 090070000 أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.