تعرض للإغماء أكثر من مرة وسيُجري عملية حرجة.. تطورات الحالة الصحية لـ تركي آل الشيخ

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مقرب من ملك نادي بيراميدز السابق قوله إن تركي آل الشيخ لم تكن حالته مستقرة خلال الآونة الأخيرة، وتعرض لأكثر من حالة إغماء، إلى أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مما أدى إلى سفره للولايات المتحدة.

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وأضاف المصدر أن آل الشيخ سيخضع لعملية حرجة يوم الثلاثاء المقبل، سيكون لها عامل كبير بخصوص تحسن حالته الصحية من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن تركي آل الشيخ كان قد خضع لعملية جراحية منذ فترة لإزالة ورم خبيث، وكان من المفترض أن يجرى بعد سنة عملية أخرى لاستئصال الورم بشكل كامل قبل أن تتدهور حالته الصحية مؤخرًا.

وتعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية مؤخرًا، تم على أثرها نقله إلى إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج.