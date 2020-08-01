شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: لن نعقد مؤتمرات لمرشحينا.. ونستعد لمعركة النواب بإعداد كوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، إن الحزب سيواصل استعداده لمسيرة انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال التواصل مع جميع أمانات الحزب في المحافظات للنزول في انتخابات الشيوخ والتي ستنطلق في 9 ،10 أغسطس خارج مصر، و11، 12 أغسطس داخل مصر، والتحفيز على المشاركة الإيجابية في الانتخابات من اجل استكمال بناء المؤسسات التشريعية.

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وأضاف مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب حريص على الالتزام الكامل بكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وغيرها، وعدم عقد أي مؤتمرات جماهيرية من أجل الحفاظ على المواطنين وعدم التجمعات بسبب كورونا، لافتا أن الحزب مستمر في أساليب الدعاية الأخرى ما بين السوشيال ميديا وإعداد البيانات والتقارير بالفيديو لمرشحي الحزب، موضحا أن الحزب يأمل بالمشاركة القوية في انتخابات الشيوخ.

وتابع أن الحزب سيواصل أيضا من خلال أماناته على الاستعداد الفوري لمجلس النواب المقبل، وإعداد الأسماء والكوادر التي سيدفع بها حزب حماة الوطن في انتخابات مجلس النواب، لافتا أن حزب حماة الوطن شريط أساسى وفعال في دعم الدولة المصرية، وبناء المؤسسات ومواجهة أي مخاطر تواجه الدولة المصرية.