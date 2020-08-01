إصابة ربة منزل ألقت نفسها من ''البلكونة''هربًا من النيران بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الثانى، اليوم السبت، أثناء محاولتها الهروب من حريق اندلع بشقتها بشارع الجلاء التابع للقوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الجلاء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق شب بشقة ملك "إبراهيم.ع.ا" بالطابق الثانى العلوى بشارع الجلاء، والتهمت النيران المطبخ وغرفة الأطفال، وأسفر ذلك عن إصابة الزوجة "إيمان.ب.م" بكسر فى الساق، إثر قفزها من البلكونة هربًا من النيران، وجرى السيطرة على الحريق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.