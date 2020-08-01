تركيا تمنع ضباطا إيطاليين من دخول مصراتة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت مصادر ليبية، بأن جنود أتراك منعوا أربعين ضابطا إيطاليا في مطار مصراتة من الدخول إلى المستشفى العسكري بالمطار يوم الخميس.

وأبلغ الضباط الأتراك الجنود الإيطاليين بضرورة وجود تأشيرة خاصة في جوازاتهم قبل الهبوط بمصراتة.

وبحسب المصادر، فإن الجنود الإيطاليين يتبعون للواء جولياني الطبي العامل منذ عام 2016، بحسب ما نقلته "العربية".

قبل ذلك، حذر مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب في مقابلة مع العربية، حذر تركيا من أي تصعيد، مؤكدا أن الجيش الوطني سيستهدف أي تقدم عسكري تركي.

وقال المحجوب إن الجيش يتابع تحركات ميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة إضافة إلى تحركات الأتراك، وبيّن أن جميع السيناريوهات مطروحة لدى الجيش.

وفي سياق متصل نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تحذيراتها من خطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية.

وخلال زيارة لها إلى لندن لفتت إلى أن الليبيين يخشون من وقوع مصيرهم في أيدي لاعبين خارجيين.

كما أشارت إلى عدم بذل جهود كافية لمنع تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا. مؤكدة أنها تعمل على تأمين هدنة جديدة في ليبيا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد.