مقتل مُعيدة في حادث ثأر بالمنيا.. ماتت بدلًا من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

قُتلت معيدة في كلية دار العلوم بجامعة المنيا، اليوم السبت؛ إثر إطلاق أعيرة نارية تجاه زوجها للثأر منه، وجرى نقل الجثة وزوجها المصاب إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث قتل بكوبري قرية بني حماد.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنه أثناء قيادة "ب.ح.د " مندوب مبيعات، 30 عامًا، سيارته وبصحبته زوجته "أمل.ً.ع " 28 عامًا، مدرس مساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا؛ أطلق مجهولون النيران على السيارة ما أسفر عن وفاة السيدة إثر تلقيها طلقة نارية بالرقبة، بينما أصيب زوجها بعدة طلقات متفرقة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي، ونجا طفلهما الصغير 6 أشهر.

وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين زوج القتيلة وإحدى العائلات الأخرى بقرية الحواصلية، راح ضحيتها أحد الأشخاص خلال شهر رمضان الماضي، وقرروا الأخذ بالثأر من أحد أفراد عائلة المصاب.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد المتهمين، بينما فر الآخرون، وجرى فرض كردون أمني بقرية الحواصلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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