ضبط 40 كيلو أغذية فاسدة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة مكبرة على الأسواق بإهناسيا غرب المحافظة، اليوم السبت لمواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

وضبطت الحملة 40 كيلو أغذية تالفة، و 7 لتر زيت فاسد، وجرى سحب 33 عينة ما بين لحوم، وكبدة، وكفتة، وأسماك مجمدة، وأغذية أخرى متنوعة، لتحليلها، كما جرى تحرير 25 محضر جنح صحية متنوعة ما بين نقل لحوم في سيارات غير مخصصة لهذا الغرض، وعدم وضع شاش على اللحوم أثناء عرضها، واستخدام أكياس سوداء في تعبئة اللحوم، وعدم اتباع شروط النظافة العامة والشخصية وعدم الحصول على شهادات صحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.