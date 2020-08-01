"رغم كورونا".. مطروح والساحل الأكثر استقبالًا للزائرين في العيد بنسب إشغال 90% (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن إقبال الزائرين والطلب على قضاء إجازة عيد الأضحى في المنشآت الفندقية، وفقًا للإجراءات الاحترازية "كبير وغير مسبوق" في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء أزمة كورونا التي بدأت في الانحسار يومًا تلو الآخر.

وأوضح فاروق لـ"الخليج 365"، أن أكثر المناطق استقبالًا للزائرين المصريين لقضاء إجازة العيد، بداية من أمس تتمثل في مطروح والساحل الشمالي ـ المرتبة الأولى ـ بنسبة إشغال تخطت 90%، واحتلت الغردقة المركز الثاني بنسبة إشغال 85%، فيما حلت مدينة دهب في المركز الثالث بنسب إشغال 80%، وحلت مدينة الإسكندرية على المركز الثالث أيضًا بنسبة بـ 80% أيضًا، وجاءت مدينة شرم الشيخ في المركز الأخير بنسبة إشغال 75% وذلك على الفنادق المصرح لها بالتشغيل وحسب نسبة التسكين المقررة للفنادق بـ 50%، بجانب سيوة والبحيرة.

وقال إن هناك تجاوب من السياح والمواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة التي يلتزم بها المواطنون في كل الأماكن عدا تواجده في المطاعم والكافتيريات لتناول المأكولات والمشروبات، لافتًا إلى أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل بلغت نحو 624 حتى الآن.

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وأضاف فاروق، أن نسب الإشغال الفندقي في بعض المناطق السياحية وصلت إلى 50% وهي النسبة المقررة والمسموح بها للتشغيل، مشيرًا إلى أن طلب الحجوزات (الأون لاين) مرتفعة أكثر في الساحل الشمالي ودهب، ثم الغردقة والجونة، ثم الغردقة داون تاون، يليها شرم الشيخ.

وأشار إلى أن طلب الفنادق بزيادة نسب الإشغالات والطاقة الاستيعابية لـ75% وتجاوز نسبة الـ50% لن يحدث خلال هذه الفترة نتيجة عدم زوال غمة الوباء بالكامل، كون ذلك خاضع لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وعلينا الصبر والتأني حتى تعود الحركة بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إلى افتتاح المناطق السياحية ذات الأهمية الكبرى للسياحة والحصول على ختم السفر الآمن، وعلى رأسهم الأقصر وأسوان استعداد لاستقبال الموسم الشتوي المقبل.

وتعتبر نسب الإشغالات الحالية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أرقاما غير مسبوقة لعام 2020 في ظل وباء كورونا المستجد.