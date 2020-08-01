طلب إحاطة بشأن "عدم فاعلية" بلازما المتعافين في مواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عدم فاعلية استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في زيادة نسب الشفاء.

وقالت البرلمانية في طلبها: "في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى ما يزيد عن 90 ألف إصابة، نجد تصريحات مفاجئة من المسئولين تربك الرأي العام رغم حالة الانخفاض في الإصابات التي تم تسجيلها في الأيام الماضية".

وتابعت: "طالعنا تصريحًا منسوبًا للدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بوزارة الصحة والسكان، نفى فيه وجود نتائج إيجابية لاستخدام بلازما المتعافين، المسئول أوضح أن بلازما دم المتعافين من كوفيد 19 لم تحقق المرجو منها خلال التجارب التي تم استخدامها فيها، حيث فشلت في علاج النسبة الأدنى من المستخدمة عليهم وهي 50% فقط من المرضى، و ذلك بالتناقض مع التصريحات السابقة التي تم تصديرها بشأن دور بلازما المتعافين في تحقيق نتائج إيجابية".

وطالبت بضرورة إصدار بيانات توضيحة للرأي العام بشأن دور بلازما الدم في تحقيق نتائج مرغوب فيها في مواجهة الفيروس، وإطلاعه أول بأول على آليات المواجهة.