مصرع شخصين داخل حفرة خلال تنقيبهم عن الآثار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
لقي شخصين مصرعهما، اليوم السبت، إثر انهيار حفرة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة درب الزق بحي غرب مدينة أسيوط، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لانتشال الجثامين.
تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي درب الزق، بانهيار حفرة على أشخاص داخل أحد المنازل.
وقال محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إنه جاري البحث عن جثامين شخصين كانوا بداخل الحفرة أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بالمنطقة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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