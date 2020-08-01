تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 9 حالات. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 780، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 246.. وإجمالي الوفيات 43 حالة. - أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 780، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 246.. وإجمالي الوفيات 43 حالة. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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