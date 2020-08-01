البحرين مهنئة السعودية على إقامة موسم الحج: قصة نجاح في ظروف استثنائية

هنأت مملكة البحرين، على مستوياتها كافة، المملكة العربية السعودية على التنظيم الدقيق والمتميز لموسم حج هذا العام، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
فقد بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، ببرقية تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب فيها عن خالص تهانيه على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام والذي واكب ظروفًا استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.
وثمن العاهل البحريني بكل التقدير الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وحكومته بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم .
من جانبه، بعث الأمير سلمان
بدوره، أشاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني المملكة العربية السعودية بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام في ظل إجراءات احترازية شديدة الدقةللوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبما يعكس ما يوالي خادم الحرمين الشريفين بذله من جهود مخلصة في إقامة مناسك الحج عاماً بعد عام وفي مختلف الظروف وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لضيوف الرحمن.
من جانبها.. ثمنت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني النجاح اللافت والكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في تنظيم ونجاح موسم الحج لهذا العام.
وأكدت رئيسة مجلس النواب "أن ما حققته السعودية في تنظيم أكبر الشعائر الإسلامية، باتخاذ أفضل معايير الصحة والسلامة، وأرقى سبل العناية والاهتمام بضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، يمثل قصة نجاح مبهرة، للاستراتيجيات التنظيمية الدقيقة، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والحدود الدينية لحفظ النفس البشرية".
وذكرت "أن التنظيم المثالي الآمن لمناسك الحج، يعكس القدرات الإدارية المتقدمة، والإمكانيات العصرية الرائدة، والطاقات البشرية المؤهلة، في المملكة العربية السعودية، مما كان له بالغ الأثر في التطبيق الفعّال والاحترافي لوسائل السلامة، وإقامة الشعائر بناء على قواعد التباعد الاجتماعي، وتمكين الحجاج من القيام من المناسك بكل يسر وسهولة".
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