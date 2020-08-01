وفاة 3 أطباء وممرض بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم السبت، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وحسب بيان لمستشفى "الشهيد أحميدة بنعجيلة" في الأغواط، "فقد توفى خلال 24 ساعة الأخيرة، الطبيب طارق بن ناجي طبيب عام بباتنة، والطبيبة صياح أميرة (29 عامًا) طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف".
وتابع: "توفي أيضا الدكتور تميم رابح جراح ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة، وكذلك الممرض البشير علي شيكوش، العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة".
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