لقي سبعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية بعد تصادم طائرتين في الجو بمدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا الأمريكية. وأفادت شرطة ولاية ألاسكا في بيان اليوم، أنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار، موضحة أن عضو مجلس النواب عن المدينة غاري كنوب، كان يقود إحدى الطائرتين بمفرده، فيما كانت تقل الطائرة الأخرى ستة آخرين بمن فيهم كابتن الطائرة ومرشد سياحي لقوا حتفهم جميعا في موقع الحادث. وأكدت إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل أنها تجري تحقيقا في الحادث.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سبعة أشخاص بعد تصادم طائرتين في الأجواء الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.