حالات كورونا تتجاوز 17.67 مليون والوفيات 679918

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و578778 حالة إصابة و 153888 حالة وفاة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و 662485 حالة إصابة و 92475 حالة وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و 695988 حالة إصابة و 36511 حالة وفاة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و 13963 حالة وفاة.
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