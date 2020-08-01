حالات كورونا تتجاوز 17.67 مليون والوفيات 679918

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و578778 حالة إصابة و 153888 حالة وفاة.

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وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و 662485 حالة إصابة و 92475 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و 695988 حالة إصابة و 36511 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و 13963 حالة وفاة.