كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الدولة: إنجاز براكة إضافة نوعية تترسخ بها مكانة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة براكة يعد إنجازاً نفخر به باعتباره اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي".

وقال رئيس الدولة إن "هذا الانجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة".

ترجمة الرؤية

ووجه رئيس الدولة في كلمة بهذه المناسبة، التهنئة للقائمين على هذا الإنجاز الذي يراكم خبرات وطنية داخل المؤسسات البحثية والعلمية الإماراتية "نبارك لشعبنا هذا الانجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل وهنيئاً لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم". Advertisements

وقال الشيخ خليفة بن زايد: "إنه لمن حسن الطالع أن ماتحقق اليوم وما تحقق بالأمس القريب يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد، فخورون بالإنجاز ونثق في قدرات شبابنا العلماء، أنها إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز".

كفاءات وطنية

وأكد رئيس الدولة أن "هذا الإنجاز الذي تم بمشاركة أصيلة فاعلة من الكفاءات الوطنية يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول".

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وتقديره "بما تم تحقيقه على أرض الواقع والذي يمنح أبناءنا الحافز والدافع القوي للمضي قدماً في إكمال باقي المهمة بنفس الإصرار والعزيمة".