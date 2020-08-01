كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسسة ميثاء آل نهيان تطلق مبادرة "بين أهلكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك مبادرة "بين أهلكم" التي تستهدف رسم الابتسامة وإدخال الفرحة في نفوس المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية بأبوظبي.

وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة بدأت أولى فعالياتها قبيل عيد الأضحى المبارك بتوزيع هدايا ومستلزمات المواليد الجدد الذين ولدوا في وطنهم الثاني الإمارات خلال فترة تواجد أمهاتهم بالدولة، إلى جانب توزيع الهدايا على كل الأطفال المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية تضمنت ألعابا تم اشراكهم في اختيارها وملابس العيد التي تم مراعاة أعمارهم فيها.

إدخال الفرح والبهجة

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وقالت رئيسة المؤسسة الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان: "يترقب الأطفال العيد في شوق ولهفة، ودائماً ما يخططون له ولاستقباله والاحتفال به وتجهيز مستلزماته من الألعاب والملابس الجديدة والحلوى، وفي ظل ظروف محاربة فيروس "كورونا" حرصت المؤسسة على إدخال الفرح والبهجة في نفوس المقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية، والتأكيد لهم على عدم الشعور بالغربة وأنهم يحيون بين أهلهم".

وأضافت أن المبادرة ركزت على فئة الأطفال بشكل خاص لأن السرور الذي يدخله العيد في قلوب الكبار، يمنح الأطفال أضعافه وتمثل الألعاب والملابس الجديدة والهدايا مفتاح الفرح بالنسبة لهم، وتسهم المبادرة أيضا في تنشئتهم على حب الخير والتسامح والعطاء والمشاركة المجتمعية الإيجابية.