كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني أوروبي يدعو القارة العجوز لدعم تونس "في هذا اللحظة المعقدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزوليني، أن على أوروبا أن تدعم تونس في لحظتها الصعبة، كما عليها مساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها واحتواء الهجرة.

وقال في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة إن "أزمة الأيام الأخيرة في تونس هي لحظة انتقال معقدة، كما أنها مرحلة انتقالية طويلة وصعبة"، معتبرا أن "وجود التوازن الدقيق للغاية بين الرئيس التونسي قيس سعيد الذي انتخبه المواطنون بتفويض واسع، والتعبير البرلماني عن تعددية واسعة للمكونات السياسية والدينية في البلاد، بات على المحك".

وأضاف البرلماني الأوروبي من إيطاليا، أن هذا التوازن الصعب تأثر أيضا بالأزمة الاقتصادية التي أحدثها تفشي فيروس كورونا، والتي طالت القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي، مثل السياحة.

وتطرق إلى الأزمة الليبية أيضا، مشيرا إلى أن على أوروبا أن "تدخل على الخط بشكل كامل من خلال سياسة جوار أقوى من حيث الموارد المتوفرة لدعم ليبيا في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل ومساعدتها في إدارة تدفقات الهجرة".