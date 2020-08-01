كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة 3 أطباء وممرض بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم السبت، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان لمستشفى "الشهيد أحميدة بن عجيلة" في الأغواط، "فقد توفي خلال 24 ساعة الأخيرة، الطبيب طارق بن ناجي طبيب عام بباتنة، والطبيبة صياح أميرة (29 عاما) طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "النهار الجزائرية".

وتابع: "توفي أيضا الدكتور تميم رابح جراح ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة، وكذلك الممرض البشير علي شيكوش، العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة".