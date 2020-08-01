كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 11 إثر انهيار رافعة على حوض لبناء السفن جنوب الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات المحلية في الهند أن 11 عاملا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم السبت جراء انهيار رافعة جديدة ضخمة في حوض لبناء السفن في مدينة فيساكاباتنام جنوب شرقي البلاد.

وقع الحادث المأساوي في الحوض التابع لشركة هندوستان المحدودة لبناء السفن التابعة للحكومة، خلال تجربة الرافعة الجديدة بغية التأكد من قدرتها على حمل الوزن.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر لحظة انهيار الرافعة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض الشرطة، سوريش بابو، تأكيده أن رجال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة وإزالة حطامها بغية التأكد مما إذا كان تحتها أي جثث أو مصابين.