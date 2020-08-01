كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديمقراطية تفرض حظرا كاملا للتجول في الرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم السبت، حظرًا كاملًا للتجول في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوما بحجة منع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السورية.

وأفادت "الوطن" السورية بأن "قسد" أغلقت جميع مداخل ومخارج مدينة الرقة، باستثناء الحالات الإسعافية والحركة التجارية.

وأضافت الصحيفة أنه تم منع التجمعات بكل أنواعها وأشكالها وذلك بحجة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية عن اكتشاف 3 حالات مصابة بكورونا في الرقة، إضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في الحسكة، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة في مناطق سيطرتها حتى الآن 25 إصابة.