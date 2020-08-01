مشاكل الاتفاق السعودي بسبب المغربي أزارو مستمرة

طالب فريق الاهلي المصري مسؤولي الاتفاق السعودي بتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحقة له عبارة عن القسط الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الأحمر الذى رحل للنادي السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على نصفهم في فبراير الماضي ويتبقي المائة ألف الأخرى.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أن مسؤولي الأهلي راسلوا النادي السعودي منذ أيام يستعجلون فيه صرف المبلغ المُتبقي خاصة بعد فسخ إعارة اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى الإتفاق.

وشدد المصدر ذاته على كون الأهلى تواصل مع وليد أزارو بهدف الترتيب معه بشأن عودته للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة عقب الأزمة التي أحدثها بالدوري السعودي والتي ترتب عنها منع الأندية من طرف الاتحاد المحلي من التعاقد معه.