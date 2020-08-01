تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثرا بالجائحة, وفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقال المركز اليوم السبت, إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908931 إصابة.
وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي, أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمركز مرض ارتفع ليصل إلى 19310
كانت هذه تفاصيل خبر القارة السمراء تتجاوز عتبة 900 ألف إصابة بكورونا والوفيات تقترب من 20 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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