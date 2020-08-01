القارة السمراء تتجاوز عتبة 900 ألف إصابة بكورونا والوفيات تقترب من 20 ألفا

تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثرا بالجائحة, وفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز اليوم السبت, إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908931 إصابة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي, أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمركز مرض ارتفع ليصل إلى 19310