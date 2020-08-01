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تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، احتجاجا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا قائلين إن تلك القيود تتعدى على حقوق الناس وحرياتهم.
وقدرت الشرطة أعداد المشاركين في التجمع بنحو 15 ألف متظاهر وكان من بين المحتجين أنصار للحريات وآخرون شككوا في المعلومات التي تستند إليها سياسات مكافحة الوباء. وكان هناك أيضا حضور محدود لليمين المتطرف.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية التزام المتظاهرين بالتباعد الإجتماعي، حيث سارو حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل “نصنع جلبة لأنك تسرق حريتنا!” و”فكر! لا تضع كمامة.”
وجاءت الاحتجاجات على وقع دعوة للتظاهر أطلقها مايكل بالفيج وهو رجل أعمال من خارج المجال السياسي نظم مسيرات مماثلة في شتوتجارت، ويسعى للترشح لمنصب رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مع التزام التباعد.. آلاف الألمان يتظاهرون رفضا للقيود المفروضة بسبب كورونا – صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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