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انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب-شرق السودان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 أغسطس 2020

أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب-شرق السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسؤولة السبت من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.

 

وقالت المسؤولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق في اتصال مع فرانس برس إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان". ونجح السكان في مغادرة منازلهم.

 

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وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.

 

وأضافت فاروق "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول" إلى المنطقة.

 

ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة بين يونيو واكتوبر. وتواجه البلاد سنوياً مخاطر الفيضانات.

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