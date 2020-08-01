شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال هاني بن بريك بشأن إفتتاح الإمارات أول محطة نووية عربية ؟ والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن، الشيخ، هاني بن بريك، بالإنجازات التي تستمر دولة الإمارات العربية بتحقيقها على المستويين العربي والدولي .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "الإمارات ترسل مسبارا إلى المريخ، واليوم المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ التشغيل، لتكون أول محطة نووية عربية لتوليد الطاقة" . Advertisements وأضاف "اتبعت الإمارات طريق التنمية وبناء الوطن والإنسان ومعونة العرب والعالم لتكون رقما صعبا في العالم" .. مؤكداً أن الإمارات تركت الطرق الملوية لإثبات الحضور . وأعلنت الإمارات اليوم السبت، بدء تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية لتوليد الطاقة، كأول محطة عربية من هذا النوع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال هاني بن بريك بشأن إفتتاح الإمارات أول محطة نووية عربية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.