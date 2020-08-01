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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر للطيران تعلن عن وصول أول رحلة سياحية إلى مطار شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة "مصر للطيران"، عن وصول أولى الرحلات السياحية قادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 140 سائحا عراقيا لزيارة المدينة والاستمتاع بمعالمها السياحية.
وأشارت إدارة الرحلات الخاصة بالشركة، إلى أنها "تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة، (تشارتر)، من العاصمة العراقية بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لنقل مجموعة من السياح العراقيين إلى مصر".
وتأتي الرحلات في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، والدفع بالحركة الجوية في اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية، من وإلى كافة أنحاء العالم.
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